Росфинмониторинг: Леонид Волков и Иван Жданов включены в перечень террористов и экстремистов

Росфинмониторинг включил Леонида Волкова и Ивана Жданова в перечень организаций и физлиц, в отношении которых имеются сведения о причастности к экстремистской деятельности или терроризму, передает РИА Новости.

Согласно соответствующему перечню на сайте ведомства, в него включены Волков Леонид Михайлович 1980 года рождения и Жданов Иван Юрьевич 1988 года рождения.

Напомним, что Жданов является экс-директором "Фонда борьбы с коррупцией" (запрещенная в России экстремистская организация, иноагент). Организация была в июне 2021 года решением Московского городского суда признана экстремисткой и ликвидирована. Кроме того, ранее организация была признана иноагентом.

Волков возглавлял также ликвидированное и признанное решением Мосгорсуда экстремистским движение "Штабы Навального" (запрещена в РФ).

В настоящее время Волков и Жданов находятся в розыске.