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15.02.2022 15:16
Рубрика: Digital

"Яндекс" отказался устанавливать счетчики Mediascope

Текст: Олег Капранов
Фото: Валерий Мельников/РИА Новости Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

"Яндекс" не поставит на свои сайты счетчики исследовательской компании Mediascope, уполномоченной Роскомнадзором проводить измерения российской аудитории интернета.

Фото: iStock
"Яндекс" перестанет показывать ссылки на пиратские сайты

"Безопасность данных наших пользователей и партнеров - наш главный приоритет. Мы также соблюдаем регулирование тех стран, в которых присутствуем. По закону у нас есть возможность выбрать между счетчиком и прямой передачей информации. Мы не будем ставить счетчики измерителя на наши ресурсы. Мы планируем передавать достаточный для анализа аудитории набор обезличенной информации о посещении своих площадок. Такая схема позволяет соблюсти баланс между защитой данных, прозрачностью измерения интернет-аудитории, а также соблюдением законодательных требований", - отметили в "Яндексе".

Компания Mediascope была выбрана Роскомнадзором в качестве единого измерителя посещаемости интернет-ресурсов для обеспечения большей прозрачности и достоверности показателей объема аудитории телеканалов, сетевых изданий и других онлайн-платформ. Измеряться будут только те интернет-ресурсы, которые Роскомнадзор внес в специальный реестр.

По словам Антона Горелкина, замглавы думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи, предложенный "Яндексом" вариант прописан в законе и абсолютно легален.

"Владельцы сайтов вправе передавать требуемые данные самостоятельно. Mediascope при этом должен убедиться, что передаваемая Яндексом информация об аудитории соответствует всем требованиям закона, другими словами - сертифицировать его счетчик", - сообщил он в своем Telegram-канале. Как отметил депутат, "Яндекс" давно и профессионально занимается сбором аудиторных показателей через свой сервис "Метрика", так что маловероятно, что с сертификацией возникнут какие-то проблемы.

В компании Mediascope также подтвердили "РГ", что площадки вправе выбрать один из двух способов передачи данных единому измерителю - установить счетчик измерителя или же передавать Mediascope данные самостоятельно.

"Мы готовы работать с любым из этих вариантов, но интеграция через счетчик требует значительно меньше ресурсов и времени и остается приоритетным способом", - заявили в пресс-службе компании.

Измерения аудитории при участии единого измерителя стартуют в России 1 марта. Данные должны будут передаваться в Роскомнадзор и публиковаться. Ожидается, что опираясь именно на эти цифры, Роскомнадзор будет применять к иностранным компаний нормы закона "о приземлении".

Digital Интернет Компании Информационные технологии Яндекс

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