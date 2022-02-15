Япония предоставит Украине кредит на 100 млн долларов

Япония предоставит Киеву кредит в размере около 100 миллионов долларов США. Об этом стало известно после состоявшихся 15 февраля телефонных переговоров между премьером Фумио Кисидой и украинским президентом Владимиром Зеленским, сообщает агентство Kyodo.

В ходе получасового разговора стороны обменялись мнениями о развитии ситуации вокруг Украины. Глава японского правительства обратился к Зеленскому с просьбой оказать поддержку в обеспечении безопасности японских граждан, которые продолжают оставаться в населенных пунктах Украины. По некоторым данным, речь идет о 130 японских гражданах.

Кисида также подчеркнул, что официальный Токио намерен поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины. По словам политика, украинское государство является для Японии важным партнером с общими ценностями. Руководитель японского кабмина указал на необходимость снижения напряженности вокруг Украины путем дипломатических переговоров.