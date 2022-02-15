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15.02.2022 09:22
Рубрика: В мире

Премьер Японии проведет телефонные переговоры с президентом Украины

Текст: Александр Ленин

Премьер-министр Японии Фумио Кисида планирует провести телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает телерадиокомпания NHK. Ожидается, что разговор состоится 15 февраля поздним вечером по японскому времени.

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Глава японского правительства, помимо развития ситуации в украинском государстве, собирается обсудить с Зеленским вопрос обеспечения находящихся на украинской территории граждан Страны восходящего солнца.

Ранее официальный Токио поднял до четвертого (максимального) уровень опасности в отношении Украины и призвал к эвакуации всех находящихся там японцев. Пресса отмечает, что в посольстве Японии в Киеве останется минимальное количество персонала.

Япония занимает созвучную с Вашингтоном позицию по ситуации вокруг Украины и, как отмечают СМИ, при необходимости будет готова подключиться к давлению ведущих западных стран на Россию. Так, в правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии в настоящее время прорабатываются различные варианты антироссийских санкций. По информации журналистов, вопрос применения японцами ограничительных мер в отношении Москвы будет согласовываться с Соединенными Штатами.

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