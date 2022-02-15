Более четырех тысяч лет назад возник островной город-государство Арвад. Удивительный, таинственный, интригующий.

Он не просто один из многочисленных финикийских городов. Арвад - один из самых древних. Находится рядом с Тартусом. В период расцвета был одним из важных торговых центров Восточного Средиземноморья. Своего рода - перекресток цивилизаций. Его стены помнят финикийцев, египтян, ассирийцев, халдеев, персов, македонян, римлян, византийцев, арабов, христиан-крестоносцев… И это еще далеко не полный перечень завоевателей и защитников Арвада. Которые регулярно менялись местами: сегодня ты штурмуешь Арвад, завтра - его хозяин, послезавтра - отбиваешь атаки новых захватчиков.

Арвад изучают давно, но все-равно тайн слишком много. Сегодня число загадок Арвада планомерно сокращают совместные экспедиции сирийских и российских ученых при поддержке наших военных моряков. Только что завершился третий сезон подводно-археологических исследований. С нашей стороны исследования проводят Севастопольский государственный университет и Институт востоковедения РАН при активной поддержке Русского географического общества и Экспедиционного центра Министерства обороны, с сирийской стороны учувствуют ученые и специалисты Департамента древностей и музеев провинции Тартус.

Древние стены Арвада Фото: предоставлено сирийско-российской подводно-археологической экспедицией

Прокомментировать находки и открытия я попросил Виктора Лебединского - научного руководителя экспедиции с российской стороны.

- Виктор Викторович, прежде чем, образно говоря, с вами мысленно опустимся на морское дно, помогите разобраться. Легко сказать: город был основан финикийцами. А кто они, эти финикийцы? Их потомками сегодня считают себя и мальтийцы, и некоторые народы Ливана. То есть абсолютно разные этносы. А еще известно, что строители Арвада говорили на языке, который близок ивриту. А затем - на арамейском, на котором говорил и сам Иисус.

Виктор Лебединский: Финикийцы, пожалуй, самый древний этнос, который сумел создать морскую державу. Для сравнения: минойская цивилизация на Крите не смогла добиться таких масштабов в морском деле и в морской торговле. Остров Арвад и портовый город на материке Амрит появились в конце III - начале II тысячелетия до н.э. Как и другие крупные финикийские города-государства, они очень продвинулись в навигации, в искусстве строительства кораблей. Были первыми во многих морских технологиях. Что касается вопроса о языке - да, они действительно говорили на семитском языке, который родственен ивриту. Кстати, первое алфавитное письмо происходит из Угарита, а это город-государство, расположенный на севере Финикии. Изначально пользовались логографической, означающей слово или слоговой клинописью, но при морских торговых контактах постоянно держать при себе на корабле специально обученного писца - дорого и неудобно. Поэтому и создали постепенно упрощенную систему письма. Проще говоря: использовали принцип алфавита, а не сложных в изображении иероглифов. Это важно знать, чтобы понять значение финикийского морского центра Арвад. О котором есть упоминания и в египетских текстах, причем связанных с таким известным фараоном, как Тутмос III. А также - в Библии, в Ветхом Завете.

- Я готовился к беседе, и прочитал стих из Ветхого Завета в Книге пророка Иезекииля относительно Арвада. Собственно, о крепости там ничего не нашел. Только - о жителях. Ими восхищаются как искусными мореплавателями.

Виктор Лебединский: Именно применительно к морской практике они и увековечены в Библии. "Жители Сидона и Арвада были у тебя гребцами; свои знатоки были у тебя, Тир; они были у тебя кормчими" (Иезекиль, 27:8-9). Арвад - крепость и порт на одноименном острове. Рядом, на континенте, - порт Амрит, он основан выходцами с Арвада, но потом они между собой враждовали. Через эту землю прошли практически носители всех культур и цивилизаций Средиземноморья. Здесь же было последнее прибежище крестоносцев в этом регионе. В 1302 году, когда крепость была осаждена и пала под натиском войск мамлюкского султана - отсюда ушли последние корабли с крестоносцами на Кипр. Но до пункта назначения не дошли… Море хранит много тайн.

- …Тайн, которые вы раскрываете. Кстати, о тамплиерах. Среди ваших интригующих находок есть базальтовые ядра от метательной машины требюшет. Это средневековая артиллерия: камнемет. А его ядрами пытались пробить стены нападавшие мамлюки? Или, наоборот, осажденные тамплиеры били по атакующим?

Виктор Лебединский: Вполне возможно, что крестоносцы пытались рассеять осаждающих крепость мамлюков… В целом, история Арвада очень насыщенная, он часто находился в эпицентре событий. Но вне войн Арвад занимался в основном морской торговлей и строительством кораблей.

- Если кого-то увлечет история этой цивилизации, то что посоветуете почитать? Лучше бы не научные труды, а что-то популярное.

Виктор Лебединский: Я бы порекомендовал почитать Илью Шифмана, например, его труд "Финикийские мореходы". Илья Шолеймович - ленинградский историк, ученый. Писал увлекательно. Его работы датированы 1960-1980-ми годами, но они будут интересны и современному читателю.

- А сейчас на острове есть музей?

Виктор Лебединский: Да, в крепости. И там есть на что посмотреть. Хотя, лично с моей точки зрения, прежде всего невероятно интересно своими глазами увидеть остатки оборонительных сооружений, уцелевшие фрагменты крепостных стен Арвада. А еще - каменные блоки портовых сооружений, возраст которых превышает 3000 лет. Остатки циклопических размеров кладки крепостных стен частично сохранились в западной и в северо-западной части острова. Остатки порта - в юго-восточной части. Сама же крепость относятся к более позднему периоду: средневековье. К тому же крепость не раз перестраивалась, ее переделывали в форт, а французы сделали из нее тюрьму.

Базальтовое ядро от требюшета. Возможно, с помощью таких отбивались тамплиеры или пытались взять город мамлюки Фото: предоставлено сирийско-российской подводно-археологической экспедицией

- Сейчас там в регионе сложная военная обстановка, но любые трудности рано или поздно заканчиваются. У Арвады есть туристический потенциал для российских путешественников?

Виктор Лебединский: Да, есть. Там совершенно незабываемая атмосфера. Его не спутаешь ни с чем, даже в соседнем Тартусе иной дух. И когда воцарится мир - конечно нашим туристам будет что посмотреть. И в Арваде, и в Тартусе. Но что касается войны в том регионе… Сейчас там никаких боевых действий нет. Поэтому правильнее сказать: когда в регионе закончится напряженность.

- Я понимаю, что и в портовом Тартусе войны сейчас нет, но там же военно-морская база. Наверное, все режимное, полно ограничений.

Виктор Лебединский: Очень распространенное заблуждение! Военно-морская база есть, но она занимает определенную часть порта. А сам город - это крупный центр, и до начала всех упомянутых событий был очень даже привлекательным местом. Сирийцы там любили проводить время: приезжали в провинцию Тартус как на курорт.

Да, и еще важная деталь: мы ведем исследования не только на Арваде и в акватории Амрита. Обследуем острова Эль-Аббас, Эль-Фарис, Эль-Фанар и Макруд. На них в древности располагались каменоломни, которые и снабжали строителей Арвада каменными блоками. Наиболее вероятные места древних якорных стоянок кораблей располагались к востоку от этих остовов.

- Там сегодня кто-то живет?

Виктор Лебединский: На упомянутых четырех островах - нет. И скорее всего никогда не жил. Там только добывали камень и были некрополи. Хотя, возможно, по крайней мере на одном из островов, Эль-Фарисе, могли быть были культовые сооружения финикийского божества, может быть Мелькарта. Были захоронения и, возможно, был устроен в скале оссуарий - вместилище для захоронения человеческих останков.

- А людей на тех островах нет из-за отсутствия питьевой воды?

Виктор Лебединский: На первый взгляд человеку здесь не выжить именно из-за того, что нет питьевой воды. Но под водой на морском дне бьют ключи. И с древнейших времен эту воду добывают. Технология следующая: в районе источника на дне устанавливают воронки, и по шлангам или трубам пресная вода подается на поверхность. До сих пор так снабжается технической водой Арвад. Вода чуть-чуть солоноватая, но использовать ее можно.

Остров Эль-Аббас. Одно из мест, откуда строители Арвада получали каменные блоки для стен города Фото: предоставлено сирийско-российской подводно-археологической экспедицией

- Звучит фантастично… А где будут храниться артефакты разных эпох, поднятые со дна вашей экспедицией?

Виктор Лебединский: Весь поднятый с морского дна археологический материал очищают, фотографируют, зарисовывают, атрибутируют. И затем все находки передаем в Департамент древностей и музеев провинции Тартус, где может быть продолжено их изучение.

- В 1960-ые годы в этой акватории работали британские ученые, в 1980-ых - японцы. Вы продолжаете их исследования, или проводите свои?

Виктор Лебединский: В 1963 - 1965 годах под руководством британского подводного археолога Хонор Фрост обследовали акваторию острова Арвад. К сожалению, не все материалы той экспедиции опубликованы, фактически научные публикации свелись к двум небольшим статьям. Основной материал не опубликован полностью до сих пор. Морально - да, мы продолжатели наших коллег. Естественно, что любая работа не может не опираться на работы предшественников. Если они есть. Мы работаем примерно в том же районе, где и Фрост, но не можем опираться только на фрагментарные данные. Поэтому делаем основные работы самостоятельно. Не говоря уж о том, что современные технические средства предоставляют огромные возможности. Сегодня мы используем самое современное оборудование для подводно-археологических исследований - гидролокационные комплексы, профилографы, GNSS системы, 3D лазерные сканеры и георадар.

Что касается сирийско-японской экспедиции, которая проводилась во второй половине 80-х годов ХХ века, то она работала на конкретном объекте: на месте кораблекрушения торгового судна XIII века. Отработали японцы очень хорошо, за три сезона получили максимум возможного материала. Был опубликован подробный отчет. Мы работаем южнее, и больше внимания уделяем оборонительным и портовым сооружениям Арвада.

- Правда ли, что в древности уровень моря в районе Арвада был ниже современного на шесть метров?

Виктор Лебединский: Судя по всему - да. Собственно, наши исследования сосредоточены в том числе и на изучении этого вопроса, и, возможно, позволят подтвердить эту гипотезу. Или не подтвердить. Кстати, проведенные исследования уже позволили ученым предположить, что в древности островов к югу от Арвада было не четыре, как сегодня. А минимум, на два больше.

- Последний вопрос: когда опять в Сирию?

Виктор Лебединский: В конце лета: в конце августа - начале сентября. Из-за непогоды не все планы удалось реализовать, надо наверстать упущенное. И планируем создать 3D-модели древних сооружений - как Арвада, так и всех четырех необитаемых островов.