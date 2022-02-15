Канцлер ФРГ Шольц: Безопасность Европы без России невозможна

Канцлер Германии Олаф Шольц по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным отметил, что европейская безопасность не может быть против России, а только вместе с ней.

"И для немцев, и для всех европейцев совершенно ясно, что устойчивая безопасность не может быть построена против России, а только с Россией, - указал немецкий лидер. - В этом мы едины и в НАТО, и в Европейском союзе".

Канцлер ФРГ признал, что позиции России и Запада в отношении вопросов безопасности разнятся, поэтому важен диалог между всеми сторонами. Шольц отметил, что провел с российским президентом "подробные переговоры, не упустив ни одной темы, которые присутствуют во взаимоотношениях наших стран".