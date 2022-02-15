Канцлер ФРГ Шольц отметил "дружественную атмосферу" на переговорах с Путиным

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал "интенсивными и доверительными" переговоры с президентом России Владимиром Путиным. По словам немецкого лидера, беседа с Путиным была долгой, а в ее ходе "не было упущено ни одной темы, ни сложной, ни простой".

Шольц уверен, что многочасовой разговор с российским президентом - "это хороший знак". Даже несмотря на "интенсивное обсуждение" вопросов, по которым позиции Москвы и Берлина разнятся, в ходе ходе переговоров, отметил канцлер, сохранялась "дружественная атмосфера".

Немецкий канцлер выразил уверенность, что у России и Германии "есть достаточно отправных точек" для дальнейшего диалога и для поиска предпосылок для европейской безопасности.