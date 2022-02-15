Канцлер ФРГ Шольц рассчитывает на деэскалацию ситуации на Украине

Канцлер ФРГ Олаф Шольц по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным отметил, что ситуация вокруг Украины требует срочной деэскалации.

"В этой напряженной ситуации очень важно, чтобы не началась война, - отметил Шольц. - Мы не должны зайти в тупик, который обернется бедой для нас всех. Наша обязанность воспрепятствовать тому, чтобы в Европе возникла военная эскалация".

Немецкий лидер также назвал "хорошим знаком" отвод российских подразделений от западных границ после учений и выразил надежду на "продолжение этой тенденции".

Как указал Шольц, "хорошей стартовой точкой для мирного решения ситуации на Украине, являются переговоры в рамках трехсторонней контактной группы". При этом он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский "твердо пообещал, что в рамках контактной группы будут обсуждены все предусмотренные законопроекты по статусу Восточной Украины, по изменению конституции по подготовке выборов". Также немецкий лидер однозначно подтвердил необходимость выполнения Минских соглашений всеми сторонами.