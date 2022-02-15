Канцлер ФРГ Шольц: Расширение НАТО не планируется

Канцлер Германии Олаф Шольц по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным заявил, что дальнейшего расширения НАТО "нет в повестке дня".

"Расширение не планируется, оно не обсуждается, его нет на повестке дня, - констатировал Шольц. - Этой темой нам не придется заниматься, пока мы каждый будем на своем посту".

Заявление Шольца последовало после напоминания о том, что "России уже 30 лет говорят, что расширения НАТО не будет вообще - ни на один дюйм в сторону российских границ". Однако, отметил российский президент, "сегодня инфраструктура альянса уже находится прямо у нашего дома".