Указ главы Республики Крым от 15 февраля 2022 года № 23-У "О внесении изменений в Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У"

В соответствии со статьёй 65 Конституции Республики Крым постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым" следующие изменения:

в постановляющей части Указа:

в пункте 22:

подпункт 22.4 изложить в следующей редакции:

"22.4. До особого распоряжения приостановить приём заявителей во всех офисах "Мои Документы" Республики Крым, за исключением офисов:

офис "Мои Документы" пгт Заозерное, ул. Садовая, 5, городской округ Евпатория;

офис "Мои Документы" пгт Мирный, ул. Сырникова, 25а, городской округ Евпатория;

офис "Мои Документы" пгт Новоозерное, ул. Героев Десантников, 3, городской округ Евпатория;

офис "Мои Документы" пгт Партенит, ул. Парковая, 1, городской округ Алушта;

офис "Мои Документы" пгт Куйбышево, ул. Ленина, 9, Бахчисарайский район;

офис "Мои Документы" пгт Зуя, ул. Шоссейная, 64, Белогорский район;

офис "Мои Документы" с. Изумрудное, ул. Свободная, 33, Джанкойский район;

офис "Мои Документы" пгт Октябрьское, ул. Кондрашина, 22, кв. 3, Красногвардейский район;

офис "Мои Документы" г. Щелкино, д. 46, Ленинский район;

офис "Мои Документы" пгт Новофедоровка, ул. Героев, 2, Сакский район;

офис "Мои Документы" пгт Грэсовский, ул. Кржижановского, 24, городской округ Симферополь;

офис "Мои Документы" с. Трудовое, ул. Зеленая, 1в, Симферопольский район;

офис "Мои Документы" пгт Гвардейское, ул. Карла Маркса, 63, Симферопольский район;

офис "Мои Документы" с. Кольчугино, ул. Чехова, 13, Симферопольский район;

офис "Мои Документы" пгт Николаевка, ул. 54-й Батареи, 2а, Симферопольский район.

Приём осуществлять исключительно по предварительной записи по талонам, полученным на сайте Государственного бюджетного учреждения Республики Крым "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" md-crimea.ru, с обеспечением всех санитарно-эпидемиологических требований.".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Крым С.Аксенов







