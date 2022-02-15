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15.02.2022 15:48
Рубрика: Власть

Лавров на пресс-конференции назвал польского журналиста "непонятливым"

Министр иностранных дел Сергей Лавров пошутил над польским журналистом, который в очередной раз задал вопрос о возможном вторжении России на Украину. Это произошло в ходе пресс-конференции после переговоров главы МИД РФ и его польского коллеги Збигнева Рау.

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Во время мероприятия Лаврову пришлось несколько раз отвечать на соответствующие вопросы, и всякий раз дипломат опроверг сообщения СМИ и различных политиков на эту тему, назвав их спекуляциями и "информационным терроризмом". Однако в концовке пресс-конференции польский журналист решил вновь уточнить у Лаврова: "То есть вторжения не будет?"

Министр ответил лишь жестом и, обратившись к Рау, со смехом пошутил: "Непонятливый в общем у вас журналист какой-то".

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала 15 февраля днем провала западной пропаганды войны. Именно на эту дату, по данным различных западных источников, Россия якобы намечала вторжение на Украину.

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