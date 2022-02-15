Лавров: Сама инициатива России по евробезопасности встряхнула Запад

Прозвучавшее во вторник, 15 февраля, заявление официального представителя российского оборонного ведомства генерал-майора Игоря Конашенкова о возвращении выполнивших задачи подразделений Южного и Западного военных округов к местам постоянной дислокации стало закономерным продолжением встреч, которые состоялись в понедельник у президента России.

7 февраля президент Франции Эмманюэль Макрон прилетел в Москву. Фото: Ruply

В ходе доклада, сделанного министром иностранных дел Сергеем Лавровым, глава внешнеполитического ведомства назвал "неудовлетворительными" ответы на его послание по тематике неделимости безопасности, но подчеркнул: "Сама инициатива России по евробезопасности встряхнула Запад". По мнению министра, возможности Москвы в вопросе диалога с партнерами в Европе и США "далеко не исчерпаны" и на данном этапе переговоры следует "продолжать и наращивать". На встрече Владимира Путина с Сергеем Шойгу министр обороны доложил детали инцидента с американской субмариной, нарушившей морскую границу РФ. "Понадобилось почти три часа, чтобы принудить экипаж подлодки покинуть территорию вод России", - сообщил Шойгу. Все это происходило на фоне раздутой Вашингтоном информационной истерии в отношении якобы готовящегося "российского вторжения" на Украину. Пока Россия стремилась придать динамику переговорному процессу, предлагала заинтересованным сторонам диалог по вопросам безопасности, американская сторона направила в наши территориальные воды субмарину. Как тот Васька, который "слушает да ест".

Министр также проинформировал главу государства о ходе учений, которые проходят в Западном военном округе и на всех флотах. Можно предположить, что нынешнее заявление Конашенкова о возвращении войск стало следствием указаний по итогам состоявшихся с Лавровым и Шойгу встреч.

В МИД России исходят из того, что за последние недели ситуация в мире существенно и бесповоротно изменилась. Как сказал Сергей Лавров на встрече с министром иностранных дел Польши Збигневым Рау, "в комплексе можно выработать очень неплохой пакетный результат" по теме взаимных гарантий безопасности". Теперь такой шанс есть, и он реален. Ведь если прежде Запад без колебаний шел на обострение в отношениях с Россией, принимая недружественные, порой заведомо провокационные решения, то теперь, с точки зрения Москвы, появились позитивные тенденции.

Речь не идет об "отступлении" Запада, скорее о позиционном перемирии с Москвой, которое не верно и не логично воспринимать, как "конец истории". Скорее это конец старой, исчерпавшей себя истории и начало "новой". Как отметил Лавров, по многим темам с Россией теперь готовы разговаривать и слушать ее аргументы. Появилась рыхлая, еще недостаточно обработанная, но все же почва для будущего компромисса. В отличие от того, казавшегося бесконечным переговорного болота, в котором до сих пор вязли дипломатические усилия Москвы, когда речь заходила о ее национальных интересах, "красных линиях" и неделимой безопасности на европейском континенте. Твердая и последовательная линия Кремля, подкрепленная наряду с переговорными эффективными военными шагами, заставила горячие головы в Киеве, и не только в Киеве, "охолонуть".

Дипломатический марафон президента России - заканчиваются одни переговоры, начинаются следующие. Фото: Константин Завражин/ РГ

Начались в различных форматах интенсивные переговоры с США и НАТО - тот самый диалог, к которому призывала долгие годы Москва и который полностью игнорировали наши оппоненты. Европейские политики, сорванные возникшим дипломатическим цунами с насиженных мест, теперь спешат принять участие в новом переговорном процессе с Россией, чтобы в дальнейшем не остаться на его обочине без права голоса. Будучи подкрепленным политической волей российского руководства, показавшего готовность бескомпромиссно, где надо с помощью силы, отстаивать интересы страны, диалог по вопросам безопасности сдвинулся с мертвой точки. И теперь даже Польша предлагает нам возобновить диалог по европейской безопасности в рамках ОБСЕ, что в МИД России сочли "интересным предложением".

Сегодня важно несколько охладить ситуацию, возобновить без предварительных условий в полном объеме диалог

Пока мы наблюдаем лишь первые признаки потенциальной разрядки, но и они в нынешней напряженной ситуации - очень серьезный результат. Сегодня важно несколько охладить ситуацию, возобновить без предварительных условий в полном объеме диалог на всех дипломатических треках, которые прежде находились в "запустении". И происходило это не по вине Москвы.

12 февраля президенты Джо Байден и Владимир Путин около часа обсуждали ситуацию вокруг Украины. Фото: Getty Images

Конечно, ответственность России и ее желание договориться по-хорошему безрассудные головы за океаном могут посчитать за слабость. Но на этот раз сохраняется надежда, что не они будут играть первую скрипку в разговоре России и Запада. Все уже почувствовали силу и решимость России в отстаивании национальных интересов, и теперь от наших партнеров по переговорам зависит, в каком направлении и какими темпами пойдет дальнейший диалог. Продолжится ли безумная гонка антироссийских санкций в сопровождении русофобной истерии, которая лишь загоняет ситуацию в тупик и выжигает усилия дипломатов?

Или переговорный процесс стартует с чистого листа с ясной целью - достичь стабильности, которая устроит всех. Как бы ни развивались в дальнейшем события, очевидно, что нынешний кризис уже дал старт новому прочтению Западом российских требований в сфере безопасности. У наших европейских соседей появилось понимание, к каким непоправимым последствиям может привести демонстративное игнорирование позиции Москвы. Хотя по-прежнему не ясно, существует ли такое понимание у тандема англосаксов - Британии и США, хотя, конечно, хотелось бы верить в их внешнеполитический прагматизм.

15 февраля канцлер Германии Олаф Шольц прибыл в Москву. Фото: Getty Images

"Необходимо отказаться от видения, согласно которому США являются глобальным полицейским, который везде пытается навести порядок", - заявил в интервью РИА Новости председатель Госсовета Италии Франко Фраттини. Однако вызывает сомнения, возможна ли на нынешнем этапе консолидированная позиция Запада на этот счет.

Россия готова к диалогу по вопросам безопасности, Россия предлагает рассматривать эти вопросы "в пакете", Россия не собирается уступать и отступать, когда речь заходит о ее национальных интересах. Потому что у России сегодня достаточно сил и возможностей, чтобы защитить свою территорию и своих граждан, где бы они ни находились - таково наше главное и принципиальное послание Западу.

Мнения

Игнорировать российские интересы никто не рискнет

Анатолий Дергилев, полковник запаса:

- Действия российских властей и военных в нынешней ситуации расцениваю как продуманные и взвешенные. Диалог, от которого ранее НАТО и США упорно отлынивали, наконец начат. Игнорировать российские интересы теперь точно никто не рискнет. При этом ни один российский солдат или даже беспилотник не нарушил ничьих границ. Все маневры были проведены на территории нашей страны, союзной Беларуси и в нейтральных водах.

В то же время "горячие головы" в Киеве получили ушат холодной воды. Они поняли, что поддерживать их "западные партнеры" готовы только на словах. А как только на горизонте замаячила хоть какая-то угроза, к слову, выдуманная ими же самими, то Запад настолько уверовал в свою выдумку, что испугался и показал, насколько готов поддержать Украину. Эвакуация посольств, запрет полетов, рекомендации своим гражданам не ездить на Украину - такую "поддержку" получили украинские прозападные политики. Многие же украинские олигархи и чиновники спешно покинули страну, что президенту Зеленскому даже пришлось призывать их вернуться.

Важный итог учений заключается еще и в демонстрации того, насколько оперативно мы научились разворачивать группировки войск, перебрасывать их на значительные расстояния. Это не позволит украинским "ястребам" рассчитывать на блицкриг при потенциальном нападении на Донбасс.

Сергей Липовой, Герой России, генерал-майор:

- С одной стороны, мы дали понять миру, что Россия и Белоруссия сохраняют дружеские, братские отношения и в случае конфликта готовы объединить усилия. С другой, что мы не отыгрываем в своих учениях захватнические сценарии. Наша задача - защита рубежей, и только. Никаких нападений, о которых так полюбили кричать иностранные лидеры, мы не репетируем. А защищать свои границы - имеем право и будем делать это так, чтобы посягнувшие вообще забыли дорогу к России.

Что же касается перспектив, то сейчас все зависит не от армии, а от политиков. Мы отрабатываем различные сценарии на учениях, "качаем мышцы" государства, чтобы не быть застигнутыми врасплох, но рассчитываем на спокойное урегулирование разногласий между странами.

Подготовил Иван Петров