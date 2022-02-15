Лавров: США и НАТО присвоили себе старые предложения РФ в сфере безопасности

США и НАТО, ответив на российские предложения о гарантиях безопасности, присвоили себе российские инициативы прошлых лет. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Польши Збигневом Рау, который также является действующим председателем ОБСЕ.

"Запад в итоге ответил, когда понял, что мы всерьез ведем разговор о необходимости радикальных перемен в сфере евробезопасности, он ответил, ответил позитивно на те инициативы, которые он долгое время отвергал", - отметил Лавров. Министр обратил внимание, что российские предложения по снижению военных рисков и о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе игнорировались многие годы. "Теперь же, когда мы получили ответ и НАТО, и США, практически все эти идеи уже воспроизведены как инициативы наших партнеров", - обратил внимание глава МИД РФ.

По его мнению, "стремительность, с какой НАТО поменяла свою позицию, говорит о том, что не все в этом блоке потеряно, что они могут признавать очевидное, когда желают всерьез". Лавров заверил, что Москва продолжит диалог с Западом, чтобы прояснить, "насколько договороспособными являются члены НАТО в части наполнения реальным содержанием этого принципа неделимости безопасности". "Будем вести экспертные консультации по согласованию подходов по специфическим вопросам, будь то ракеты средней и меньшей дальности или меры по снижению военных рисков. Я думаю, что благодаря усилиям на всех этих направлениях в комплексе можно выработать неплохой пакетный результат", - отметил министр.

Он заверил, что в ближайшее время российская сторона передаст свои ответы американским и натовским партнерам. Более того, она опубликует их после того, как будут соблюдены определенные протокольно-технические вещи. "Нам стесняться нечего", - подчеркнул Лавров

Глава МИД РФ также назвал интересным предложение польской стороны возобновить в ОБСЕ диалог по евробезопасности. "Оно показывает понимание существующих проблем и желание что-то сделать для того, чтобы эти проблемы снимались с повестки дня", - отметил Лавров, в то же время напомним, что на данном этапе приоритет отдается диалогу РФ с США и НАТО, где обсуждаются "долгосрочные правовые гарантии безопасности". "В отсутствие прогресса на американском и натовском треке разговор в Вене будет заведомо безрезультатным, это все понимают", - добавил российский министр. По его мнению, существует опасность того, что диалог "растечется на маленькие ручейки" и будет лишь имитироваться активность, а суть проблемы останется нерешенной.

Как заявил Лавров, Россия рассчитывает, что страны Запада направят по отдельности ответы по существу на российское послание по тематике неделимости безопасности. Глава МИД РФ направил свои коллегам обращение просьбой уточнить, как они сами понимают набор этих обязательств, которые называются принципом неделимости безопасности. "Рассчитываю, что такие ответы по существу обязательно поступят. По крайней мере, просил господина Рау не забыть это сделать", - отметил Лавров.

Он обратил внимание своего коллеги, что именно достижение единого понимания принципа неделимости этой самой безопасности является сегодня одним из главных вызовов, которые стоят перед ОБСЕ. "Прежде всего, он требует избегать каких-либо действий, которые будут укреплять чью-то безопасность в ущерб безопасности любой другой страны. Все это закреплено во многих документах ОБСЕ, начиная с 1994 года, когда был принят Кодекс поведения в военно-политической сфере, затем была на высшем уровне одобрена Хартия европейской безопасности в Стамбуле в 1999 году, и в декабре 2010 года на саммите ОБСЕ в Астане этот принцип был в развернутой форме, недвусмысленно подтвержден", - напомнил Лавров.

Отдельно на переговорах обсуждалась тема Украины. "Мы подтвердили безальтернативность полного и последовательного выполнения Минского комплекса мер", - отметил глава МИД РФ. По его словам, Россия рассчитывает, что нынешний председатель ОБСЕ будет способствовать урегулированию кризиса на Украине. В частности Москва ожидает от руководства специальной мониторинговой миссии ОБСЕ конструктивного взаимодействия с Донецком и Луганском. "Необходимо обеспечивать и непредвзятость наблюдения за ситуацией", - отметил Лавров. Он также подчеркнул, что главное сейчас - "обеспечить прямой диалог Киева с Донецком и Луганском".

С этим согласен и Рау. По его словам, председательствующая в ОБСЕ Польша готова поддерживать работу трехсторонней Контактной группы и выступает за продление деятельности СММ на Украине. "Мы готовы во всем поддерживать этот формат, усилия в рамках которого направлены на перелом текущей патовой ситуации", - отметил польский министр.

Лавров также обратил внимание, что отказ Киева от членства в НАТО (это допустил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко) позволил бы многим европейским странам вздохнуть с облегчением. По мнению министра, на Украине есть много политиков и политологов, которые разделяют такие оценки, не стесняются их высказывать. "Думаю, эта мысль постепенно будет пробивать себе дорогу, и она указывает путь, которого хотят многие, в Европе в том числе", - подчеркнул глава МИД РФ.

Что касается военных учений, которые Россия проводит на собственной территории, то, как заявил Лавров, они начинаются и заканчиваются согласно утвержденным графикам. А истерию, начатую на Западе по поводу последних маневров, он назвал "настоящим информационным терроризмом".

"Я комментировал раньше спекуляции по поводу того, что российско-белорусские учения затеяны, чтобы напасть с севера на Украину, захватить Киев. Все эти совершенно параноидальные сценарии публиковались многократно, причем солидными средствами массовой информации, к сожалению. Но, видимо, ажиотаж и та потребность, которую испытывают дирижеры и сценаристы всех этих действий, довлела и над средствами массовой информации", - указал Лавров.

По его мнению, все сообщения о якобы готовящемся "вторжении" России на Украину - это настоящая "торговля воздухом". Запад требовал, чтобы Россия прекратила свои учения, отвела свои войска​​​. Военным, отработавшим на учениях свою часть, пора возвращаться на места постоянного базирования. "И Запад, я вас уверяю, если еще не сказал, обязательно скажет: видите, мы нажали на них, они сразу испугались и выполнили наши требования. Вот и все. Это торговля воздухом, наши западные коллеги преуспели в этом весьма", - отметил Лавров.

Однако не все польские журналисты, присутствовавшие на пресс-конференции, поняли многократно прозвучавшие заверения, что вторжения на Украину не будет. Один из них под конец брифинга прямо спросил: "То есть вторжения не будет?" Лавров молча кивнул и обратился к Рау: "Непонятливый у вас журналист какой-то".