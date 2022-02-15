Lexus почти смог удержать цены на новый NX до старта продаж в России

В конце 2021 года дилеры Lexus в России начали приём заказов на новый NX. Теперь объявлен старт продаж компактного кроссовера, который за прошедшие почти два месяца успел чуть-чуть подорожать.

Напомним, что в России Lexus NX представлен только в полноприводных комплектациях. Версия NX 250 оснащена атмосферным мотором 2.5 литра мощностью 199 л.с., NX 350 - 279-сильным турбомотором 2.4 литра, оба агрегатируются 8-диапазонным "автоматом".

На момент начала приёма заказов Lexus NX в исполнении Comfort оценивался в 4 105 000 рублей, по новому прайсу кроссовер обойдётся на тысячу дороже. Напомним, в базовой комплектации модель имеет кожаный салон, оснащена мультимедиа с дисплеем 9.8 дюйма, двухзонным климат-контролем, комплексом систем безопасности Lexus Safety System+ третьего поколения, LED-фарами, пятой дверью с сервоприводом, круиз-контролем, камерой заднего вида с омывателем, 18-дюймовыми колёсными дисками.

Комплектация Executive обойдётся в 4 320 000 рублей (прежний прайс - 4 319 000 рублей). Оснащение дополнено электрорегулировкой рулевой колонки и передних кресел, беспроводной зарядкой для смартфона, мультимедиа с дисплеем 14 дюймов и встроенной навигацией.

За Lexus NX Premium просят 4 661 000 рублей, что тоже всего на тысячу дороже декабрьского прайса. Сиденья кроссовера в данном случае обтянуты перфорированной кожей, есть панорамная крыша, система камер кругового обзора, атмосферная подсветка, память на настройки положения водительского кресла, зеркал, руля.

Топовой комплектацией для NX 250 является Luxury за 5 153 000 рублей. Список штатных опций расширен за счёт продвинутого комплекса Lexus Safety System+, салонного зеркала с функцией показа изображения с камеры заднего вида, программируемых сенсорных переключателей на рулевом колесе, аудиосистемы премиум-класса Mark Levinson с 17 динамиками и 20-дюймовых колёс.

Lexus NX 350 будет представлен в двух комплектациях, обе из которых оснащены пакетом F Sport, предусматривающий другой обвес и декор в салоне, адаптивную подвеску и дополнительные демпферы кузова, гасящие вибрации.

Цена Lexus NX 350 F Sport Premium - 5 637 000 рублей, это на две тысячи больше, чем по прайсу в декабре. NX 350 F Sport Luxury стоит 5 893 000 рублей - тоже дороже на две тысячи, чем ранее.