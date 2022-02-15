Лидерами турпотока из России в 2021 году стали Турция, Абхазия и Египет

Две трети всего турпотока из России в 2021 году пришлось на Турцию, Абхазию и Египет. Об этом сообщает аналитическая служба АТОР на основе информации Пограничной службы ФСБ России.

Так, на Турцию пришлось 46,5% из всего турпотока, на Абхазию - 14,8%, а 10,4% - на Египет. Вместе с ОАЭ и Кипром эти страны заняли 83,3% всего выездного туристического потока в 2021 году.

Что касается прироста, что наибольший по сравнению с 2019 годом продемонстрировали такие дорогие курорты как Мальдивы (+267%) и Сейшелы (+153%). На третьем месте со скромными +30% расположилась Абхазия.

Всего же в прошлом году россияне совершили более 21 млн поездок за рубеж. И почти половина из них были не туристические.