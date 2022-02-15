Макрон попросил Путина не признавать ЛНР и ДНР

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Владимира Путина не давать одобрение на признание Россией Луганской и Донецкой народных республик. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в Елисейском дворце.

Представители французской администрации подчеркнули, что "сохраняют бдительность", отслеживая ситуацию на Украине. "Париж просит президента Путина не соглашаться с запросом Думы и не признавать независимость Донецка и Луганска", - отмечают в администрации президента Франции.

Ранее на пленарном заседании Госдума решила без промедления направить президенту обращение с призывом рассмотреть вопрос о признании ЛНР и ДНР в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств. За данное решение проголосовал 351 депутат, 16 выступили против, 1 депутат воздержался.