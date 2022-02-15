МИД сообщил об отказе от участия в консультациях по Венскому документу

Россия не примет участие в запрошенных Киевом консультациях по Венскому документу в ОБСЕ, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

По его словам, на фоне сделанных во вторник заявлений Минобороны РФ "ситуация вообще предельно понятна".

Грушко также отметил, что российская сторона серьезно относится к инструментам укрепления доверия и безопасности и не позволит использовать их в неблаговидных целях. По его словам, некоторые страны пекутся о чистоте и букве Венского документа, однако не были запущены соответствующие процедуры, "когда армия Украины бомбила собственных людей, проводила против них настоящую боевую операцию с участием вооруженных сил".