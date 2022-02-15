На учениях в Беларуси отрабатывают пуски ракет и поддержку обороняющихся войск

Пуски ракет тактическими комплексами "Точка" отрабатываются подразделениями ВС России в ходе учений "Союзная решимость-2022" на участке местности Полесский, информируют в военном ведомстве Беларуси.

Комментируя ход совместных российско-белорусских маневров, которые уже преодолели плановый экватор, в министерстве отметили активную отработку учебно-боевых задач, уточнив, что часть сил и средств авиационной группировки перебазируется в настоящее время на аэродром Лида. А в районе местности Лунинец зенитные ракетные подразделения РФ осуществляют противовоздушное прикрытие войск, выполняя задачи боевого дежурства по ПВО.

Кстати, в это же время на полигоне Гожский части белорусской механизированной бригады продолжают отрабатывать выходы на рубежи блокирования и ведения оборонительного боя. А на полигоне Брестский вопросы уничтожения незаконного вооруженного формирования решают подразделения мотострелковой бригады ВС РФ.

Совместно несут службу на охраняемых объектах с целью недопущения выхода незаконных вооруженных формирований и подразделения сил специальных операций РБ и ВДВ России, пояснили в министерстве.

А вот на участке местности Барановичи подразделения механизированной бригады Беларуси и морской пехоты Союзного государства при поддержке авиации ведут учебные боевые действия на рубежах маневренной обороны, обеспечивая выход из учебного боя первого эшелона.

Вопросы авиационной поддержки обороняющихся войск с применением авиационных средств поражения успешно осуществляет штурмовая авиация Воздушно-космических сил РФ сразу на трех объектах: авиационном полигоне Ружанский, полигонах Обуз-Лесновский и Осиповичский.

На участке местности Гомель подразделения сил специальных операций ВС РБ занимаются охраной объектов, отрабатывают вопросы блокирования и уничтожения диверсионно-разведывательных групп условного противника и незаконного вооруженного формирования.

Продолжается выполнение учебно-боевых задач в рамках учения на участках местности Марьина Горка, Осиповичи, Мозырь, Речица, Пинск.