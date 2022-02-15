Наложенный на Facebook штраф в почти 2 млрд рублей признан законным

Судебное решение о наложении штрафа на компанию, владеющую социальной сетью Facebook, признано законным. Законность нижестоящего - мирового судьи - во вторник утвердил Таганский районный суд. "Постановление мирового судьи судебного участка №422 Таганского района Москвы от 27 декабря 2021 года оставлено без изменений, а жалоба адвокатов компании Meta Platforms Inc.- без удовлетворения", - сообщили в суде.

Напоминается, что тем решением от 27 декабря американская компания Meta Platforms Inc (прежнее название Facebook Inc) была признана виновной в совершении административного правонарушения по части 5 статьи 13.41 КоАП России "Нарушение порядка ограничения доступа к информации, информационным ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с законодательством РФ".

Судом был наложен на юрлицо административный штраф в размере 1 990 984 950 рублей 05 копеек, то есть, почти 2 миллиарда рублей. Такая высокая сумма связана с тем, что сумма штрафа рассчитывается, исходя из годовой выручки компании.