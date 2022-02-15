Невидимая опасность. Какие типа коррозии кузова существуют

Рыжие отметины на поверхности кузова, возникающие из-за воздействия химических реагентов и влаги, выглядят неприглядно. Но самую большую опасность представляют вовсе не они.

Та ржавчина, которая появляется на металлических поверхностях повсеместно, носит название общей коррозии. Причина ее появления - агрессивное воздействие окружающей среды. Чаще всего от нее страдают колесные арки, днище автомобиля - то есть те детали, которые больше всего контактируют с водой и реагентами, пишет aif.ru.

Местная коррозия отличается от общей большой скоростью развития. Как правило, она появляется на небольших участках, подверженных активному воздействию механических факторов. Это трение, растяжение, удары, изгибы. Беда такой коррозии в том, что она довольно быстро приводит к образованию сквозных отверстий в металле. Самая опасная ее разновидность - межкристаллитная коррозия между микрозернами металла: она ухудшает его механические свойства.

Разновидность местной коррозии - это коррозия трения, когда под нагрузкой разрушается верхний слой детали. Она может снизить прочность металла на 40 процентов. Питтинговая коррозия появляется там, где мелкие камушки с дороги сбивают краску на поверхности кузова. Она буквально прорастает вглубь металла. Чаще всего ей подвержены хромоникелевое покрытие бампера, молдинги, дверные ручки.

Щелевая коррозия возникает на участках неплотного соединения кузовных конструкций. Ее причина - некачественная сборка. Со временем здесь начинает скапливаться влага, провоцирующая окислительные процессы.

Если размер щели колеблется в пределах 0,25-0,75 мм, то между поверхности может скопиться разность потенциалов, что создаст электрохимическую реакцию. Она стимулирует процесс окисления. Зачастую такой коррозии подвержены сварные стыки, кронштейны пружин и опор.

Электрохимическая коррозия является наиболее опасной из-за скорости ее развития. К примеру, на участках контакта алюминия со сталью при попадании соленой воды коррозия будет неизбежна.

Чем больше разность потенциалов - тем быстрее будут происходить разрушения. Два металла при соприкосновении создают гальванический элемент, и чем благороднее один металл по сравнению со вторым, тем быстрее пойдет ржавчина. Чаще всего ее можно заметить в местах крепления литых дисков к стальным ступицам.