NFT - чудо или мошенничество

Если у вас аллергия на броские модные словечки, которые любят использовать молодое поколение, руководители и инвесторы, возможно, вы не захотите прочитать этот текст, учитывая риск анафилактического шока. А если вы хотите разобраться в том, что же такое NFT и какие риски с ним связаны, то текст для вас. За последние полтора года желание создать самый дорогой NFT затмило все, что когда-то считалось драгоценным в жизни. Помните картину "Мадонна Дони", которую написал Микеланджело? Если вы были в галерее Уффици, то точно видели единственную работу величайшего художника, которую он написал. Она считается бесценной, но в 2021 году музей сделал ее NFT-копию и продал за €140 000 евро. А представьте, что у вас есть обычная JPEG-картинка - скан документа или памятное фото. Но вы не держите ее в архиве, а продаете за $850 000. Именно за такую сумму американский венчурный фонд Sequoia Capital продал оригинальную памятку об инвестировании в YouTube в виде NFT.

От котиков до серьезных активов

NFT (невзаимозаменяемый токен ) - это некий сертификат уникальности и неповторимости какого-либо цифрового объекта, который создан с помощью технологии блокчейн. С помощью NFT можно продать или купить любой цифровой объект: кино, картину, дом, твит, музыку, изображение, 3D-модель, текст, игровой предмет и т.д.

Изначально рынок невзаимозаменяемых токенов (NFT) привлекал к себе энтузиастов игровым форматом, а сегодня технология стала альтернативным источником дохода в сфере искусства и бизнеса.

Первую серьезную волну популярности поднял проект CryptoKitties, выпущенный еще в конце 2017 года на ETH Waterloo hackathon. Это онлайн-игра, где пользователи разводят цифровых котиков, создают новые породы и продают их на аукционе.

Простота и спекулятивность идеи - купи и вырасти, чтобы продать подороже и заработать, - а также алгоритмы для "скрещивания" внутри закрытого смарт-контракта и возможность случайного разведения породили похожие игры и новые уникальные проекты, к примеру коллекционирование и перепродажа NFT-карточек знаменитостей за более высокую цену.

Спрос и цены на токены росли в CryptoKitties и аналогичных проектах, как мыльный пузырь, а потом, как и полагается, лопнули, но идея все равно привлекла внимание NFT-энтузиастов, а также венчурного капитала и криптофондов. В конце 2017 года рынок NFT оценивался в более чем $30 млн, а в 2018-м - $180 млн. Один CryptoKitties привлек около $30 млн от таких инвесторов, как Venrock, Samsung и GV, венчурного подразделения Alphabet.

Тогда же токенами заинтересовались в мире искусства. Стали появляться цифровые платформы для размещения и торговли цифровым контентом: OpenSea, SuperRare, Rare Art Labs, а затем и российский Rarible.

Еще одно заметное достижение, упрощающее использование NFT, - минтинг площадки. Всем желающим дали возможность создавать уникальные NFT из любого загруженного цифрового изображения, а также цифровые карты, визитки и другие продукты без необходимости написания смарт-контракта. С новыми сервисами NFT стали экспериментировать популярные бренды и традиционные владельцы интеллектуальной собственности, а рост доходов от продаж отдельных токенов вырос многократно.

К примеру, самым дорогим проданным произведением искусства стала электронная картина художника Beeple и привязанный к ней NFT за $69,3 млн.

Люди решили, что если те же музыкальные лейблы и стриминговые платформы получают 75‒95% доходов от просмотра или прослушивания, то с NFT эти средства могут получать создатели контента. Индустрия потребления мультимедийного контента должна измениться в пользу авторов

Стали популярными игры жанра Play-to-Earn, где геймеры могли не только тратить деньги: но и инвестировать, зарабатывая криптовалюту и NFT.

Также распространилась идея, что NFT может помочь стартапам, технологическим компаниям, вузам и научным лабораториям получать альтернативный доход для создания уникальных разработок или исследований.

В итоге, если в конце 2020 года общую капитализацию рынка NFT оценивали в $8 млрд, то в декабре 2021 года его стоимость дошла до $41 млрд - почти столько же стоит мировой рынок искусств.

На первый взгляд, одни плюсы. Но у NFT, как и у любой другой сферы, есть и минусы, о которых обычно предпочитают молчать. Обратим внимание на риски, которые необходимо учитывать.

Регулирование

Первое - нормативное регулирование. Ни один рынок невозможен без регуляторных механик и системы защиты информационной безопасности пользователей, и NFT не стал исключением. NFT - это блокчейн-сертификат, удостоверяющий, что некий актив принадлежит тому или иному владельцу. Однако юридически права покупателя токенов сильно ограничены. Право собственности предполагает, что можно продать, купить, изменить, уничтожить то, чем владеешь. Но держатели NFT, например, не могут изменить цвет изображения или подать в суд за незаконное использование токена.

Важно понимать разницу между самим NFT - записью о собственности в блокчейне - и активом, к которому он относится, - фото, видео или другому файлу, хранящемуся отдельно. Если компания, выпустившая NFT, выйдет из бизнеса и перестанет размещать эти цифровые произведения искусства, то покупатели могут остаться с токенами, базового актива которых не существует.

Покупка NFT не дает автоматически права собственности на соответствующие цифровые произведения искусства. Их нужно приобретать по отдельному контракту. В отсутствие такого контракта владелец NFT не имеет права делать или продавать копии произведения искусства, создавать производные работы на его основе и передавать авторские права. Это значительно ограничивает возможность владельцев NFT публиковать, делиться или иным образом демонстрировать изображение, связанное с NFT.

Поскольку NFT создаются на основе открытого исходного кода, они могут иметь авторские права, отличные от авторских прав на соответствующее цифровое изображение. Отдельные авторские права могут увеличить общую стоимость владения NFT. Однако такое раздвоение прав собственности на цифровые произведения NFT может еще больше усложнить разбирательство по делу о нарушении прав, например когда законный владелец NFT предъявляет иск за нарушение авторских прав со стороны законного владельца произведения искусства.

Как и владельцы платформ социальных сетей, владельцы платформ NFT обязаны удалять нежелательный контент. В качестве упреждающего решения некоторые платформы, такие как NFT OpenSea, заявляют, что удаляют работы, на которые получены официальные претензии о нарушении прав, и прерывают доступ пользователя к услугам, если установлено, что тот является повторным нарушителем.

NFT не имеет конкретного определения и может описывать широкий спектр активов и опирается только на определенные характеристики. Существующие законодательные предложения подразумевают возможные различия в управлении NFT в будущем в рамках нормативно-правовой базы ЕС и Великобритании. Предложение по регулированию рынков криптоактивов, выпущенное в сентябре 2020 года в Европейском союзе, может служить основой для регулирования конкретной рыночной деятельности, связанной с NFT. С другой стороны, существующие регулятивные прецеденты в Великобритании, скорее всего, исключают NFT. Тем не менее индивидуальная оценка способов продажи или маркетинга NFT и извлечения из них ценности может помочь в определении того, попадут ли NFT под регулятивные прецеденты.

Определение стоимости

Еще одно важное дополнение к рискам и проблемам невзаимозаменяемых токенов - сложность в определении стоимости NFT. Оценка NFT в значительной степени зависит от дефицита и восприятия владельцев и покупателей, а также от наличия каналов сбыта. Чрезвычайно трудно предугадать личность следующего покупателя NFT или возможные факторы, которые повлияют на спрос. Таким образом, стоимость NFT будет в основном зависеть от того, как покупатель воспринимает цену, что приводит к сильным колебаниям.

Риски, связанные с интеллектуальной собственностью

NFT-токены нередко становятся предметом спора за авторские права. Так, художник Мейсон Ротшильд создал коллекцию MetaBirkins NFT - виртуальных аналогов сумок Birkin Hermès из разноцветного искусственного меха. Он продал 100 NFT на сумму около $936 000 на платформе OpenSea. На странице коллекции MetaBirkins указано, что продукт не имеет связи с Hermès, а также с ее дочерними или аффилированными компаниями. Это не помешало модному дому Hermès обвинить художника в нарушении авторских прав, заявив, что коллекция не санкционирована правообладателем, а товарный знак Hermès используется незаконно.

Квентин Тарантино также выставил на аукцион семь "эксклюзивных сцен" из фильма "Криминальное чтиво" 1994 года в форме NFT. Киностудия Miramax подала в суд на режиссера, отметив, что режиссер уступил компании исключительные права на картину еще в 1993 году.

Кибербезопасность и риски мошенничества

Ошеломляющий рост популярности NFT привел к активизации кибермошенников.

На сегодняшний день не существует системы для предотвращения краж и подделки NFT. К примеру, хакер специально создал копию NFT-картины художника Beeple стоимостью $69,3 млн, чтобы развеять миф об уникальности и безопасности токенов. Своим поступком он хотел заявить, что сегодня нет никаких мер, позволяющих избежать кражи и ненадлежащего использования таких произведений искусства.

Также хакеры стали заманивать пользователей раздачей NFT на фишинговые сайты платформ и просить поделиться начальной фразой - списком из слов, который генерируется криптокошельком, - для получения доступа к кошельку и хранящимся в нем криптовалютам и NFT. Так попался один из NFT-энтузиастов, Stazie, соучредитель игры в жанре Play-to-Earn, Hedgie. Он потерял цифровые активы на сумму около $1 млн.

Риски смарт-контрактов

Совсем недавно известный протокол DeFi Poly Network, обеспечивающий межсетевое взаимодействие, подвергся атаке хакеров. Во время инцидента было украдено почти $600 млн. Это привлекло внимание к серьезным пробелам в сфере безопасности смарт-контрактов.

Рассмотрение NFT в качестве ценной бумаги

Недавно руководитель SEC США заявил, что большинство NFT на рынке продаются как ценные бумаги. Однако Верховный суд связал NFT с определением инвестиционного контракта. Следовательно, они должны соответствовать конкретным требованиям.

Рынок, а не пузырь

Из-за отсутствия правовых норм NFT-платформы все чаще используют в качестве перевода денег без комиссии и вычета. Сделки с NFT не облагаются налогами, поэтому любой пользователь может создать или взять существующее изображение, привязать к нему токен в любую сумму и продать ее своему партнеру или перечислить на второй аккаунт. Не исключено, что именно эта схема вызвала стремительный рост рынка NFT, а за покупателями цифровых произведений искусств по очень высоким ценам скрываются тайные криптомиллионеры, которые пытаются прикрыть свой незаконный доход NFT-энтузиазмом.

Все это затормаживает развитие многих NFT-проектов, в том числе игровых - например, Valve запретил в Steam любые игры на основе блокчейна, где можно обмениваться криптовалютой или NFT, во избежание мошеннических действий с внутриигровыми токенами. Разработчики еще не вышедшей игры S.T.A.L.K.E.R. 2 и вовсе отказались от внедрения токенов в шутер после массовой критики пользователей.

Возможно, временное снижение хайпа и критика помогут стабилизировать спрос и уравновесить рынок. Но NFT все равно обречен на регулирование.

Необходимо создать единые нормативные правила для урегулирования юридических вопросов. Также не хватает мощной инфраструктуры для предотвращения взломов и развитой системы информационной безопасности пользователей. Только при устранении этих проблем у NFT будут шансы стать самодостаточным рынком с серьезными перспективами, а не многомиллиардным мыльным пузырем.

Что будет в реальности, покажет время.

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