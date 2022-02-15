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15.02.2022 14:59
Рубрика: Экономика

Первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис покидает свой пост

Текст: Василий Кошкин

Первый заместитель председателя правления "Сбербанка" Лев Хасис покидает свой пост, который он занимал с 2013 года. Как сообщили в пресс-службе компании, заявление топ-менеджера уже рассмотрел наблюдательный совет.

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
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Отмечается, что Хасис решил "заняться собственными проектами". Должность в правлении он покинет с 1 июня 2022 года, однако продолжит сотрудничество со "Сбером" - в качестве консультанта, а также председателя совета директоров холдинга электронной коммерции, который намерена создать компания.

По словам самого Хасиса, решение завершить работу на посту первого зампреда правления было принято и согласовано несколько месяцев назад. Топ-менеджер добавил, что оно основано на "балансе его профессиональных и личных приоритетов".

В Сбербанке отметили, что блоки, подразделения и дочерние компании, которые сейчас курирует Лев Хасис, "поделят" между собой другие первые зампреды правления Сбербанка Александр Ведяхин и Кирилл Царев, а также другие члены правления. Часть подразделений перейдет под непосредственный контроль главы компании Германа Грефа.

Экономика Бизнес Крупные компании Компании Финансы Сбербанк

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