Песков назвал актуальным в народе вопрос о признании ЛНР и ДНР

В России люди небезучастны к судьбе Донбасса, эта тема актуальна в общественном мнении, в Кремле к этому относятся с пониманием, но Москва привержена Минским договоренностям. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так Песков по просьбе журналистов прокомментировал обсуждение в Госдуме проектов обращения президенту о признании Луганской и Донецкой народных республик. "То, что этот вопрос в общественном мнении весьма актуален, это ни для кого не секрет, люди наши очень болезненно реагируют на то, что происходит в Донбассе. Конечно, все радеют за тех, кто живет в Донбассе на фоне напряженности, которая происходит вокруг", - отметил он. "Никто не остается безучастным к судьбе донбассцев, и это та атмосфера, которая есть в общественном мнении", - подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

При этом Песков отметил, что Москва остается приверженной Минскому комплексу мер и выступает за скорейшую его реализацию в предусмотренной последовательности. "Понятно, что наши народные избранники отражают мнение народа, поэтому обсуждают то, что актуально для людей. Мы тоже к этому относимся с пониманием, по-другому к этому относиться невозможно", - заключил он.