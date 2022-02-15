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Рубрика: Власть

Песков в эфире CNN сообщил о готовности Путина вести переговоры по Украине

Президент РФ Владимир Путин "готов обсудить с заинтересованным сторонами вопросы безопасности в ЕС, а также ситуацию вокруг Украины.

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
Песков: Россия не хочет затягивать диалог по гарантиям безопасности

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков напомнил, что Путин всегда настаивал на переговорах и дипломатии и именно он инициировал вопрос по гарантиям безопасности для РФ.

"Украина - это только часть более серьезной проблемы гарантий безопасности для России. И, конечно, президент Путин готов вести переговоры", - сказал Песков в эфире американского телеканала CNN.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Вашингтон дал отрицательный ответ на ключевые предложения Москвы по гарантиям безопасности. Среди них - недопустимость расширения НАТО на восток, неразмещение ударных вооружений в странах Европы.

"Нас, конечно, это удовлетворять не может", - добавил министр.

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