Песков: Путин иногда шутит по поводу заявлений о "планах" РФ по нападению на Украину

Владимир Путин с юмором относится к сообщениям западных СМИ с датами якобы планируемого вторжения России на Украину. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, президент иногда в шутку просит узнать, "не публикуется ли нигде точное время в часах, когда начнется война".

Напомним, ранее агентство Bloomberg сообщало, что Россия может "напасть" на Украину 15 февраля.

Также пресс-секретарь президента РФ дал оценку, кто создает напряженную обстановку в Европе. По его словам, она провоцируется скоплением украинских войск вблизи линии разграничения и всеми признаками того, что нельзя исключать силовой операции в Донбассе.