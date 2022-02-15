Почему Михаила Глинку называли "мимозой"

Новости

Российские конькобежки стали четвертыми в командной гонке на Олимпийских играх 11:43
Мишустин: Признание атомной и газовой энергетики "зелеными" дает огромные возможности 11:39
Актера Геннадия Юхтина повторно госпитализировали 11:39
В Москве угнали иномарку за два миллиона рублей 11:35
ВС РФ после учений начинают возвращаться в свои воинские гарнизоны 11:34
В сиквеле "Бэтмена" Роберт Паттинсон хотел бы сразиться с "Судом Сов" 11:32
Причиной крушения Ан-2 на Камчатке могла стать ошибка пилотирования 11:23
В Красноярском крае ограбили ювелирный магазин на 3 миллиона рублей 11:23
Фигурное катание: Женщины, короткая программа. Онлайн 11:20
Латыпов не сдержал слез после финиша биатлонной эстафеты 11:19
Начался выездной процесс по новому делу Навального 11:09
Валдис Пельш заменит Александра Маслякова в качестве ведущего КВН 11:08
В ФСС пояснили, как оформить сертификат на два средства реабилитации 11:04
В Петербурге начнут пускать в общественные места со справками об антителах 10:34
В Новосибирске построят новый корпус для сборки дронов "Охотник" 10:24
Итальянцев старше 50 лет не пустят на работу без COVID-сертификата 10:19
Умер актер Геннадий Митрофанов 10:16
Российские конькобежцы с олимпийским рекордом вышли в финал командной гонки 10:14
Постпред при ЕС Чижов: Россия ответит, если Украина нападет 09:58
Заочно арестован лидер украинской радикальной группы "М.К.У." 09:50
Началась резка металла для двух подлодок проекта 677 "Лада" 09:45
Мужская эстафета по биатлону на Олимпиаде в Пекине. Онлайн 09:30
Премьер Японии проведет телефонные переговоры с президентом Украины 09:22
Глава Госсовета Италии: Путин был прав, когда призывал уйти от однополярности 09:13
Самолет Ан-26 совершил аварийную посадку на севере Иркутской области 09:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
22 февраля в "РГ" обсудят нелегальный оборот табачной продукции и его влияние на экономику
22 февраля в "РГ" обсудят нелегальный оборот табачной продукции и его влияние на экономику
Болеем за Камилу: 15 февраля, начиная с 13:30 мск смотрим на Первом канале
Болеем за Камилу: 15 февраля, начиная с 13:30 мск смотрим на Первом канале
15.02.2022 10:46
Рубрика: Культура

Почему Михаила Глинку называли "мимозой"

Текст: Александра Кислухина
Создатель нового русского языка в музыке, вдохновитель Римского-Корсакова и Мусоргского - 165 лет назад в Берлине скончался великий композитор Михаил Иванович Глинка. "РГ" вспоминает любопытные факты из жизни создателя опер "Жизнь за царя" и "Руслан и Людмила".
Фото: Universal History Archive/Universal Images Group via Getty Images Фото: Universal History Archive/Universal Images Group via Getty Images
Фото: Universal History Archive/Universal Images Group via Getty Images

Детство

Фото: Татьяна Андреева/ РГ
Музыку Баха впервые исполнили на "Екатеринбург Арене"

С самого рождения и до шести лет Михаила воспитывала Фекла Александровна, его бабушка по отцовской линии. Она настолько оберегала внука и следила за каждым его шагом, что в семье мальчика прозвали "мимозой" - за изнеженный характер и болезненность. Это прозвище сохранилось за ним до конца жизни.

Первые шаги в музыке

Заниматься музыкой Глинка начал после того, как его мать пригласила к ним в дом гувернантку из Петербурга по имени Варвара Кламмер. Именно она научила юного Михаила азам музыкального искусства. Его первым музыкальным инструментом стало фортепиано. В дальнейшем он также выучился играть на скрипке.

Обладатель прекрасного голоса

Помимо таланта к сочинению музыки Михаил Глинка был обладателем прекрасного голоса, в кругу друзей он охотно исполнял лирические романсы собственного сочинения, однако ни разу так и не отважился выступить перед публикой на сцене.

Глинка говорил на персидском

Композитору легко давалось изучение иностранных языков. Глинка свободно владел не только распространенными европейскими языками - немецким, французским, английским, испанским, итальянским, но и редким персидским. При этом на изучение немецкого до высокого уровня, позволявшего ему легко изъясняться во время многочисленных поездок по Европе, он потратил всего шесть месяцев.

Как менялось название оперы "Иван Сусанин"

Фото: Эммануила Евзерихина / ТАСС
Михаил Глинка был обласкан императором, но нелюбим женщинами

Свою первую оперу Глинка закончил в 1836 году. Сам композитор хотел назвать ее просто "Иван Сусанин", сделав акцент на личности главного героя, однако по предложению императора Николая I премьера оперы состоялась под названием "Жизнь за царя". Интересно, что оригинальное название, выбранное Глинкой, использовалось в СССР - из идеологических соображений. Из "Ивана Сусанина" обратно в "Жизнь за царя" опера была переименована в 1989 году.

"Руслан и Людмила"

В декабре 1842 года композитор представил публике свою новую оперу "Руслан и Людмила" по одноименной поэме Александра Сергеевича Пушкина, ставшую впоследствии его самым известным произведением. Однако современники это творение Глинки оценили не сразу: премьера оказалась настолько неудачной, что присутствовавший на ней император Николай I даже не стал слушать оперу до конца.

В чем черпал вдохновение

Вдохновение для создания музыкальных произведений Михаил Иванович находил в птицах. В его доме была специально выделенная комната, в которой содержалось около двадцати певчих птиц. Любви композитора к птицам посвящен его романс "Жаворонок".

Культура Музыка Классика

Главное сегодня

За сутки в России госпитализировано 21 833 человека с COVID-19
Постпред при ЕС Чижов: Россия ответит, если Украина нападет
Ракета "Союз" вывела на орбиту стартовавший с Байконура грузовой корабль "Прогресс"
Глава Госсовета Италии: Путин был прав, когда призывал уйти от однополярности
Госдеп США призвал американцев немедленно покинуть Беларусь
Где хранятся флаг СССР и глобус Петра I: К юбилею Исторического музея
Как справиться с романом-загадкой Джеймса Джойса