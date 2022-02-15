Почему Михаила Глинку называли "мимозой"

Создатель нового русского языка в музыке, вдохновитель Римского-Корсакова и Мусоргского - 165 лет назад в Берлине скончался великий композитор Михаил Иванович Глинка. "РГ" вспоминает любопытные факты из жизни создателя опер "Жизнь за царя" и "Руслан и Людмила".

Детство

С самого рождения и до шести лет Михаила воспитывала Фекла Александровна, его бабушка по отцовской линии. Она настолько оберегала внука и следила за каждым его шагом, что в семье мальчика прозвали "мимозой" - за изнеженный характер и болезненность. Это прозвище сохранилось за ним до конца жизни.

Первые шаги в музыке

Заниматься музыкой Глинка начал после того, как его мать пригласила к ним в дом гувернантку из Петербурга по имени Варвара Кламмер. Именно она научила юного Михаила азам музыкального искусства. Его первым музыкальным инструментом стало фортепиано. В дальнейшем он также выучился играть на скрипке.

Обладатель прекрасного голоса

Помимо таланта к сочинению музыки Михаил Глинка был обладателем прекрасного голоса, в кругу друзей он охотно исполнял лирические романсы собственного сочинения, однако ни разу так и не отважился выступить перед публикой на сцене.

Глинка говорил на персидском

Композитору легко давалось изучение иностранных языков. Глинка свободно владел не только распространенными европейскими языками - немецким, французским, английским, испанским, итальянским, но и редким персидским. При этом на изучение немецкого до высокого уровня, позволявшего ему легко изъясняться во время многочисленных поездок по Европе, он потратил всего шесть месяцев.

Как менялось название оперы "Иван Сусанин"

Свою первую оперу Глинка закончил в 1836 году. Сам композитор хотел назвать ее просто "Иван Сусанин", сделав акцент на личности главного героя, однако по предложению императора Николая I премьера оперы состоялась под названием "Жизнь за царя". Интересно, что оригинальное название, выбранное Глинкой, использовалось в СССР - из идеологических соображений. Из "Ивана Сусанина" обратно в "Жизнь за царя" опера была переименована в 1989 году.

"Руслан и Людмила"

В декабре 1842 года композитор представил публике свою новую оперу "Руслан и Людмила" по одноименной поэме Александра Сергеевича Пушкина, ставшую впоследствии его самым известным произведением. Однако современники это творение Глинки оценили не сразу: премьера оказалась настолько неудачной, что присутствовавший на ней император Николай I даже не стал слушать оперу до конца.

В чем черпал вдохновение

Вдохновение для создания музыкальных произведений Михаил Иванович находил в птицах. В его доме была специально выделенная комната, в которой содержалось около двадцати певчих птиц. Любви композитора к птицам посвящен его романс "Жаворонок".