Представитель РФ в ООН: Нет причин для "вторжения" на Украину 16 февраля

У России нет причин нападать на Украину 16 февраля. Об этом в эфире британского телевидения заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

Отвечая на вопрос ведущего, дипломат подчеркнул, что о вторжении 16 февраля сообщают лишь американские СМИ. "Это очень смехотворно и странно", - добавил он (цитата по ТАСС).

Тем временем официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пошутила по поводу даты нападения РФ на Украину.

"Мы все помним, что американское агентство Bloomberg опубликовало сообщение о том, что 15 февраля "Россия нападет на Украину". Не хочет это средство массовой дезинформации уточнить прогноз?", - написала Захарова в Telegram-канале. Продолжая шутить, она заявила, что теперь Bloomberg превратится в тыкву, а те, кто использовал данное СМИ для пропаганды войны - в крыс.