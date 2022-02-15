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15.02.2022 13:37
Рубрика: Общество

Профессия педагога вошла в тройку лидеров у абитуриентов

Текст: Мария Агранович
Педагогическое образование - в тройке лидирующих направлений, которые выбирают абитуриенты вузов. По данным Высшей школы экономики, в приемную кампанию 2021 года самыми популярными направлениями стали "Здравоохранение", "Информатика и вычислительная техника", "Педагогическое образование", "Юриспруденция" и "Экономика". Впервые абитуриенты, планирующие стать учителями, обогнали по числу тех, кто поступал на юридические направления.
Фото: Сергей Куксин/РГ Фото: Сергей Куксин/РГ
Фото: Сергей Куксин/РГ

Как сообщили в Минпросвещения, за последние два года прием по направлению "Образование и педагогические науки" вырос почти на 10 тысяч человек. В 2022 году для потенциальных педагогов выделено более 75 тысяч мест в вузах.

Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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"Слово "педагог" у нынешней молодежи все больше ассоциируется со словом "престиж". Нам важно, чтобы все ребята, кто выбирает этот путь, были уверены в своем завтрашнем дне, в своем месте работы, чтобы у них был комфортный вход в профессию", - отметил министр просвещения Сергей Кравцов.

Растет и само качество приема. По словам научного руководителя ВШЭ Ярослава Кузьминова, рост репутации направления "Педагогическое образование" за прошедшие десять лет - это одно из самых значительных изменений как в российском высшем образовании, так и на рынке труда.

Кстати, в рамках проекта Минпросвещения "Учитель будущего поколения России" идет модернизация педвузов: меняются не только условия работы и учебы, но и программы подготовки и повышения квалификации преподавателей. На эти цели в 2021 году направлено почти 5 миллиардов рублей.

Комментарии

Евгений Ямбург, директор школы №109 г. Москвы, заслуженный учитель России, академик РАО:

- Педагогика вышла в лидеры, и здесь сыграли роль три фактора. Во-первых, в крупных городах, в тех регионах, где зарплата педагогов стала пристойной, это привлекло абитуриентов в педагогические вузы. Но так не везде, и это надо иметь в виду.

Второй момент: учитель - очень творческая, очень интересная работа. Но она никогда не была престижной или выгодной, даже в советское время. А сейчас в профессию пошли стобалльники, талантливые и образованные ребята, которые готовы к труду в этой сфере.

Третий момент: с 90-х годов ситуация изменилась. Тогда все шли на юридические и экономические специальности, но сегодня такого количества юристов и экономистов не требуется, и они не могут найти работу. Молодые люди это очень хорошо почувствовали.

Екатерина Костылева, победитель конкурса "Учитель года России-2021", учитель физики гимназии №16 города Тюмени:

- Хочется верить, что абитуриентам в школах было настолько интересно учиться, что им захотелось найти себя в этой сфере. Ребят должен мотивировать личный пример их педагогов, ведь учитель - это "профессия дальнего действия". Урок - это значительно больше, чем рассказ у доски. В педагогическом сообществе очень много неординарных, ярких личностей, которые демонстрируют поистине уникальные формы ведения урока.

Общество Образование Правительство Минпросвещения Наука и образование Высшая школа экономики

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