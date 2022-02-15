Путин: Хотим ли мы войны? Конечно, нет

Россия не хочет войны, заявил президент страны Владимир Путин после переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем.

"Конечно, нет. Именно поэтому мы и выдвинули предложения о переговорном процессе, результатом которого должна быть договоренность об обеспечении равной безопасности всех, включая нашу страну", - подчеркнул он, отвечая на вопросы журналистов. Российский лидер с сожалением отметил, что предметного конструктивного ответа на сделанные предложения Москва не получила. В то же время наша страна видит в полученных из Вашингтона и от НАТО документах некоторые элементы, которые можно обсуждать.

"Но мы готовы это делать только в совокупности с теми основополагающими вопросами, которые представляют для нас первоочередное значение", - сказал Путин. Он рассчитывает, что диалог сложится именно таким образом.