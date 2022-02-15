Путин: Немцы должны благодарить Шредера за поддержку "Северного потока-1"

Бытовые и промышленные потребители газа в Германии должны быть признательны экс-канцлеру Герхарду Шредеру за возможность получать дешевый российский газ по "Северному потоку-1", считает президент России Владимир Путин.

На совместной пресс-конференции с действующим германским канцлером Олафом Шольцем он напомнил, что именно Шредер в свое время поддержал строительство газопровода "Северный поток".

"Сегодня Германия получает 55 млрд кубометров газа по этому маршруту, - указал Путин. - Этот газ поступает по долгосрочным контрактам, которые на пике цены на споте в Европе в семь раз ниже, сейчас раз в пять ниже".

По мнению президента РФ, каждому немецкому гражданину стоит ответить себе на вопрос, готов ли он в три, в пять раз больше заплатить за электроэнергию, за газоснабжение и за тепло. "Если ему не хочется этого делать, пусть скажет спасибо господину Шредеру, потому что это (дешевый газ - прим. "РГ") результат его работы", - резюмировал российский лидер.