Путин прокомментировал обращение Госдумы признать ДНР и ЛНР

Владимир Путин заявил, что будет исходить из того, чтобы все сделать для решения проблем Донбасса. Так президент РФ прокомментировал журналистам обращение Госдумы признать ДНР и ЛНР. Путин отметил, что депутаты Госдумы ориентируются на общественное мнение и своих избирателей.

"И в этой связи совершенно очевидно, что в нашей стране подавляющее большинство людей сочувствуют жителям Донбасса, поддерживают их и надеются, что ситуация там коренным образом изменится в лучшую для них сторону", - отметил российский лидер.

"Я буду исходить из того, что мы должны сделать все для решения проблем Донбасса, но сделать это так, как говорил господин федеральный канцлер, прежде всего исходя из не до конца реализованных возможностей по исполнению минских соглашений", - добавил Путин.

Президент рассчитывает, что европейские партнеры, прежде всего Франция и ФРГ, смогут повлиять на киевские власти и решение будет найдено.