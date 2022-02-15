Разработчик "ЭпиВакКороны" оценил эффективность вакцины против "омикрона"

Защита против штамма коронавируса "омикрон", которую обеспечивает организму вакцина "ЭпиВакКорона", сопоставима с защитой от "дельта"-штамма. Об этом заявил разработчик вакцины - государственный научный центр "Вектор" Роспотребнадзора.

Центр получил промежуточные результаты исследований "омикрона", которые показали, что мутации этого варианта COVID-19 "не затронули участки, которые важны для эффективного действия вакцины "ЭпиВакКорона".

Исследования также показали, что при заражении "омикроном" патологические изменения в легких "носят более умеренный характер", чем при заражении вариантом "дельта". К такому выводу ученые пришли по итогам экспериментов на сирийских хомяках, у которых заболевание протекает примерно в той же форме, что и у человека, передает РИА Новости.

Ранее разработчик вакцины сообщал, что трехкратное введение "ЭпиВакКороны-Н" может обеспечить через полгода почти стопроцентную защиту от коронавируса. При двукратном введении препарата через полгода уровень защиты составляет 81%.