Пропавших в Липецке школьников нашли живыми

Двое мальчишек 10 и 11 лет, пропавшие в Липецке в понедельник, найдены.

- Найдены. Живы, - сообщил поисковый отряд "Лиза Алерт. Липецкая область".

Воспитанники Центра помощи детям им. Э.Б. Белана пропали 14 февраля, самовольного покинув занятия детской секции по футболу. Об этом в полицию сообщил их воспитатель после самостоятельных поисков. Правоохранители отсмотрели записи уличных камер и установили маршрут мальчиков, а затем нашли их самих.

- Школьники доставлены в следственный отдел, с ними работает следователь, - сообщили в управлении СКР по региону.