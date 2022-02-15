В Курске отменили приговор женщине, поджегшей своего сына

Курский областной суд отменил приговор женщине, ранее признанной городским судом Железногорска виновной в жестоком убийстве собственного сына и приговоренной к 15 годам лишения свободы.

Напомним, в марте 2021 года женщина по дворе своего дома облила восьмилетнего сына горючей жидкостью и подожгла. Отец ребенка потушил пламя, но от полученных ожогов ребенок скончался в больнице.

В апелляционной жалобе адвокат подсудимой утверждал, что поступок ее подзащитной был квалифицирован неправильно: имело место не умышленное убийство, а причинение смерти по неосторожности. Сама осужденная просила отправить дело на пересмотр. Требовал отмены приговора и обвинитель - но уже по причине неправильной подсудности. По мнению прокуратуры, дело должен был рассматривать областной суд.

В итоге приговор был отменен, а дело направлено на новое рассмотрение в Железногорский городской суд, сообщили в региональном судебном департаменте.