В Твери построят пятый мост через Волгу

На строительство в Твери Западного моста через Волгу, а также путепроводов и подъездных дорог выделено 11,2 миллиарда рублей.

Проект под общим названием "Западный мост" предусматривает строительство автомобильного моста с пешеходным движением, реконструкцию так называемого Горбатого моста через Октябрьскую железную дорогу в Заволжском районе Твери и реконструкцию железнодорожного путепровода на Комсомольской площади. Реновация также затронет непосредственно Комсомольскую площадь.

- Это беспрецедентный для Твери проект, включающий строительство моста через Волгу, модернизацию железнодорожного путепровода на Комсомольской площади и реконструкцию моста по Санкт-Петербургскому шоссе, - оценил масштаб работ губернатор региона Игорь Руденя. - Дополнительным проектом станет строительство подъездной дороги и путепровода в районе улицы Фрунзе. Также планируем обустроить там пешеходную дорожку для жителей микрорайона, ведущую на другую сторону железнодорожных путей. Уже видим на площадке высокую степень мобилизации техники.

Длина всего сооружения составит около трех километров, самого Западного моста - 349,57 метра, ширина - 38,05 метра. На нем предусмотрено шесть полос для движения - по три в каждую сторону. Мост будет трехпролетным с балочными цельнометаллическими неразрезными пролетными строениями. При его строительстве планируется применять самые современные технологии. По данным пресс-службы Тверского правительства, на реализацию этого проекта в 2021-2024 годах из федерального бюджета выделено 11,2 миллиарда рублей.

Мост будет трехпролетным с балочными неразрезными пролетными строениями

Госконтракт на выполнение работ заключен с тверской компанией, участвовавшей в строительстве железнодорожного вокзала Ладожский в Санкт-Петербурге, комплекса для соревнований по лыжным гонкам и биатлону к Олимпиаде в Сочи, реконструкции автодороги М-4 "Дон", трассы М-10 (обход Твери).

Подрядчик вышел на объект в январе. Уже завершена геодезическая разбивка земляного полотна, снят растительный слой грунта, сформирована площадка для складирования материалов. Сообщается, что сейчас обустраиваются подходы к мосту. В конце февраля начнется бурение свай.

Кстати

Сегодня в Твери имеются четыре автомобильных моста через Волгу: Староволжский, Нововолжский, Восточный и Окружной (на трассе М-10). Все они соединяют Заволжский район, находящийся на левом берегу Волги, с остальными районами города. Однако из-за серьезно возросшей интенсивности движения транспорта и постоянных пробок возникла необходимость в строительстве еще одного мостового перехода. Западный мост должен соединить два самых крупных района Твери - Пролетарский и Заволжский, - разгрузив тем самым центр города.