Чукотка стала последним регионом России, где выявили "омикрон"

Чукотский АО стал последним российским регионом, куда добрался новый штамм COVID-19 "омикрон". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя губернатора - начальника окружного департамента здравоохранения Надежду Ищенко.

Она отметила, что "омикрон" выявило генотипирование в ЦНИИ эпидемиологии. Официального подтверждения от Роспотребнадзора пока не было.

Как ранее информировал оперативный штаб региона, в округе наблюдается резкий подъем заболеваемости коронавирусом. В лидерах по числу заразившихся опасной инфекцией - Анадырь.

С начала пандемии диагноз COVID-19 подтвердился у 3502 чукотцев, 3042 человека выздоровели, 42 - скончались. На обязательной самоизоляции находятся 1156 человек.