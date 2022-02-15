На Сахалине экипаж ДПС остановил пьяного лихача стрельбой по машине

На Сахалине инспекторам ГИБДД пришлось открыть стрельбу, чтобы остановить пьяного водителя.

В ночь на 14 февраля в Корсакове патруль заметил иномарку. Водителю был дан сигнал остановиться, но он только прибавил газу и попытался скрыться от стражей порядка, сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Во время погони полицейские при помощи громкоговорителя несколько раз предлагали лихачу остановиться. Но тот все просьбы игнорировал и продолжал создавать опасность для участников дорожного движения. Поэтому инспекторы решили применить оружие. Первый выстрел был предупредительным, второй - по машине. После этого автомобиль нарушителя удалось остановить. Выходить из машины мужчина отказался, и полицейским пришлось применить к нему физическую силу. Медосвидетельствование показало, что шофер был пьян.

На 32-летнего сахалинца составили несколько административных протоколов.