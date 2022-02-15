Снегопад нарушил автобусное сообщение в Приморье

Перевозчики отменяют автобусные рейсы из Владивостока в районы края из-за продолжающегося снегопада, сообщает ТАСС со ссылкой на диспетчерскую автовокзала столицы Приморья.

"Решение принимают перевозчики исходя из конкретной ситуации на дорогах. Сегодня уже есть отмены рейсов по северным направлениям - в Хабаровск и Терней, по другим тоже отменяются", - сообщили агентству.

Так, не состоятся рейсы в Дальнегорск, Находку и Зарубино.

Снег идет почти на всей территории Приморья, за исключением Анучинского, Чугуевского и Яковлевского районов, а также города Арсеньева. Высота снежного покрова местами достигает 40 сантиметров.

Ранее оперативные службы края были приведены в повышенную готовность. К южной части Приморья с севера подошел атмосферный фронт, который вызвал снегопад. Ожидается усиление ветра до штормовых значений.