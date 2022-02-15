В Бурятии рассказали о состоянии детей, в которых стрелял пьяный отчим

Долгое и сложное лечение предстоит двум братьям, которых ранил из ружья пьяный отчим. Об этом сообщила пресс-служба правительства Бурятии.

Как ранее писала "РГ", инцидент произошел вечером 13 февраля в селе Оер. Нетрезвый мужчина во время ссоры с сожительницей выстрелил из охотничьего ружья в ее 16-летнего сына. Заряд дроби попал подростку в обе ноги. Женщина попыталась отобрать оружие у дебошира, младший сын стал ей помогать. В ходе борьбы прозвучал еще один выстрел, в результате 14-летний мальчик также оказался ранен в ногу. Подозреваемый задержан. В отношении него возбуждено дело о покушении на убийство. Детей доставили в больницу, где их прооперировали.

По словам врачей, у старшего мальчика рана более тяжелая. Сосудистым хирургам удалось восстановить оба сосуда, кровоток нижних конечностей, ему наложен аппарат наружной фиксации. У младшего тоже многооскольчатый перелом, но травма чуть легче, чем у брата. Ему также наложили аппарат наружной фиксации.

"Наши специалисты находятся на постоянной связи с институтом детской неотложной хирургии и травматологии, непосредственно с директором института В.А. Митишем. Мы отправили ему данные обследования, которые получили до операции, и во время операции провели с ним сеанс видеосвязи, проконсультировались, наша тактика согласована, поэтому сейчас будем вести дальнейшее лечение детей", - рассказал главврач Детской республиканской клинической больницы Анатолий Дмитриев.

Он добавил, что осложнений может быть много. Пациентам предстоит долгий период восстановления, связанный с большими рисками.

Побывавший в больнице глава Бурятии Алексей Цыденов сказал, что готов предоставить самолет для перевозки ребят в Москву. Однако медики считают, что необходимости в этом пока нет. Главная задача сейчас - сохранить ногу старшему ребенку. Всеми необходимыми ресурсами для лечения медучреждение располагает.