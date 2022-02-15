Власти Владивостока призвали сократить рабочий день из-за непогоды

В связи с непогодой руководителям предприятий и организаций всех форм собственности во Владивостоке рекомендовано по возможности сократить рабочий день, сообщает пресс-служба мэрии приморской столицы.

С такой рекомендацией глава администрации города Константин Шестаков выступил в прямом эфире, организованном Центром управления регионом.

- Желательно по максимуму освободить дороги от личного автотранспорта, чтобы снегоуборочной технике ничего не мешало расчищать городские магистрали от снега, - пояснил он.

Снег во Владивостоке начался в понедельник поздно вечером, шел всю ночь, и, по прогнозам синоптиков, будет идти весь вторник и закончится только в среду. Осадки сопровождаются северным ветром, который порывами достигает 24 метров в секунду. Сегодня днем, помимо усиления снега, ожидается и усиление ветра.

Как писала "РГ", завтра, 16 февраля, все ученики 1-11 классов муниципальных школ Владивостока переводятся по погодным условиям на один день на дистанционное обучение.