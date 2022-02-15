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15.02.2022 05:10
Рубрика: Происшествия

Школьникам Владивостока разрешили не приходить на уроки из-за снегопада

Текст: Ольга Журман

Из-за продолжающегося во Владивостоке снегопада родители школьников могут сами принять решение, посещать ли сегодня занятия их детям. Пропуск уроков прогулом считаться не будет, хотя все образовательные учреждения и детсады работают в обычном режиме, сообщается на сайте городской администрации.

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А вот завтра, 16 февраля, все городские школы будут работать в дистанционном формате. Такое решение принято в связи с погодными условиями. Об этом в прямом эфире, который организовал в Instagram краевой Центр управления регионом, рассказал мэр Константин Шестаков.

В детских садах в среду организуют свободное посещение. Учреждения будут открыты и примут столько детей, сколько придет в этот день.

Напомним, во вторник юг края накрыл циклон, который принес снегопад и сильный ветер. Еще накануне все оперативные службы региона были приведены в повышенную готовность. Из-за сложной ситуации на дорогах с утра были отменены автобусные рейсы из Владивостока по ряду направлений. Отложены внутрирегиональные авиарейсы. По прогнозу синоптиков, непогода продолжит бушевать до среды.

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