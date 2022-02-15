Депутаты инициировали проверку по поводу отказа роддома отдавать младенца матери

Ряд депутатов Госдумы отправили обращение в Минздрав с просьбой провести проверку информации об отказе нижегородского роддома отдать роженице младенца из-за долга.

Письмо на имя министра Михаила Мурашко подписали депутаты Госдумы Яна Лантратова, Игорь Ананских ("Справедливая Россия - За правду") и Сергей Шаргунов (КПРФ).

Депутаты просят в случае подтверждения информации "принять незамедлительные меры реагирования с целью недопущения нарушения прав новорожденного ребенка и его семьи".

Как уточнила "РГ" Лантратова, согласно сведениям, которые просят проверить депутаты, сотрудники роддома две недели отказывались отдать ребенка женщине, так как у нее якобы есть долг перед медучреждением. Сама роженица, которая приехала из Донецка, утверждала, что у нее украли документы, и медики после родов выставили ей солидный счет.

Если история подтвердится, то очевидно нарушение прав в первую очередь ребенка, который после рождения должен быть со своей матерью, считает Лантратова. "Это чрезвычайно важно для его психического здоровья и сохранения лактации", - уточнила она.

"В цивилизованном обществе есть много способов заставить человека выплатить долг, не прибегая к применению силы, - подчеркнула депутат. - Коллеги тоже обеспокоены ситуацией, нам хочется как можно быстрее понять, почему такое произошло. Просим Минздрав подключиться к ситуации и все выяснить".