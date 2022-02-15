Нижегородский минздрав проверит отказ роддома отдать младенца матери

Министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов начал проверку ситуации, сложившейся в роддоме Автозаводского района областного центра. Ранее появилась информация о том, что в медицинском учреждении не отдают матери новорожденную дочку из-за отсутствия платы за оказанные услуги.

В минздраве региона "РГ" сообщили следующее. Женщина поступила в областной перинатальный центр ГБУЗ НО "Городская клиническая больница №40" 31 января. При себе у нее было лишь временное удостоверение личности, выданное МВД России, и свидетельство о рождении другого государства. Обменной карты у роженицы не было.

С ее согласия были проведены все медицинские обследования. Девочка родилась в срок, 1 февраля. Мать выписали 4 февраля, а ребенка перевели в отделение патологии новорожденных и недоношенных детей из-за наличия заболевания у роженицы. На проведение антиретровирусной терапии и дальнейшее обследование малышки мать согласилась.

14 февраля матери была выдана медицинская справка, которую нужно предъявить в ЗАГС, чтобы получить свидетельство о рождении.

- По вопросу оказания платной медицинской помощи сообщаем, что согласно постановлению правительства РФ от 6 марта 2013 года №186 иностранные граждане получают медицинскую помощь на платной основе. Но, несмотря на это постановление, счет на оплату роженице не выставлялся и претензий по оплате не направлялось, пояснили в минздраве. - При верном оформлении документов на ребенка и после того, как врачи будут уверены в состоянии его здоровья, младенец будет выписан и передан законному представителю.