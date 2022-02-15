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15.02.2022 18:22
Рубрика: Дороги

В Кирове установят интеллектуальные транспортные системы

Текст: Антон Дерябин
Российская газета - Федеральный выпуск № 34 (8682)
Более 20 светофоров на кировских перекрестках оборудуют детекторами для анализа интенсивности транспортных потоков, чтобы обеспечить беспрепятственный и быстрый проезд транспорта.
Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости

А до конца года таких "умных" электронных регулировщиков будет более полусотни. А еще установят или заменят более тысячи дорожных знаков, смонтируют комплексы фотовидеофиксации. А на региональных дорогах построят тротуары и установят электроосвещение. Все эти изменения - часть интеллектуальной транспортной системы.

Фото: Алексей Куденко/ РИА Новости
42 регионам выделили деньги на "умные светофоры"

Как пояснил руководитель отдела транспорта города Кирова Артем Драчков, эта система включает в себя модули, которые контролируют пассажирские перевозки, потоки транспорта, а также помогают снизить аварийность и обеспечить безопасность на дорогах.

На въездах в город установят четыре табло с информацией для водителей: погодных условиях, оптимальном скоростном режиме, ситуации на дороге. Это поможет выбрать маршрут в объезд пробок.

В планах - установить 378 камер телеобзора на перекрестках и экологические датчики, чтобы контролировать загрязненность воздуха. В городе появятся три мобильные метеостанции, которые в режиме онлайн передадут подрядным организациям, ответственным за содержание улично-дорожной сети, информацию о виде и количестве осадков, температуре воздуха и других параметрах. Будет создано и приложение для мобильных телефонов, помогающее водителю поймать зеленую волну светофоров.

"Умную" дорожную систему создают и в других регионах.

Программа

Установку интеллектуальных транспортных систем в населенных пунктах, где проживает свыше 300 тысяч человек, проводят по нацпроекту "Безопасные качественные дороги". В 2021 году эти работы охватили 24 региона. С этого года количество регионов возросло до 42.

"Умные дороги" помогают жителям безопасно и с большим комфортом передвигаться по городу. А городским службам строить оптимальный маршрут в объезд пробок, отслеживать передвижения общественного транспорта в онлайн-режиме, "разгружать" перекрестки. А также проектировать более удобную для пешеходов инфраструктуру, своевременно контролировать состояние дорожного полотна.

Программа по внедрению интеллектуальных транспортных систем стала логичным дополнением к комплексному развитию дорожно-транспортной инфраструктуры.