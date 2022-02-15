Врач рассказала, какие дети входят в группу риска по COVID-19

В самарской областной больнице имени Середавина открылись два детских отделения для приема детей с коронавирусом. Главный инфекционист Самарской области Елена Стребкова рассказала в интервью ЦУР, что это вынужденная мера, потому что много заболевших детей, которым нужна госпитализация.

- Болеют дети с выраженной соматической патологией, с сахарным диабетом, заболеваниями нервной системы - посмотрите, все они оказались в больнице, - отметила врач. - Поэтому, когда мы говорим о вакцинации подростков, если у вас ребенок относится к диспансерной группе, то есть он болеет часто, у него есть сопутствующие заболевания: сахарный диабет, гипертонические болезни, поражения нервной системы - таких детей, безусловно, нужно привить, чтобы не допустить тяжелых последствий.

В регионе продолжается вакцинация подростков с 12 до 17 лет. Противопоказания к вакцинации у подростков - это острая стадия инфекционного заболевания или обострение хронической болезни.

Напомни, 14 февраля в Самарской области продлили запрет на посещение детьми общественных мест на две недели. Несовершеннолетние не могут ходить в театры, музеи, кинотеатры, концертные и выставочные залы, цирки, зоопарки, океанариумы и другие объекты развлечения и досуга.

Как рассказал глава регионального минздрава Армен Бенян, за неделю участились тяжелые формы заболевания, поэтому коечный фонд медучреждений для госпитализированных с ковидом пришлось расширить на тысячу мест.