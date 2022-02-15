Экс-руководителей новосибирского завода задержали по делу о хищении

В Новосибирске задержали двух подозреваемых по делу о мошенничестве в особо крупном размере на заводе "Тяжстанкогидропресс". Как рассказала "РГ" официальный представитель Управления ФСБ по региону Ирина Зеброва, задержанные ранее входили в состав руководства предприятия.

По данным ведомства, в период с 2016 по 2020 год подозреваемые втайне от акционеров и членов совета директоров заключили несколько сделок, направленных на отчуждение имущества завода по заведомо заниженной стоимости. В итоге из активов были выведены здание, земельный участок, промышленное оборудование и стопроцентная доля в уставном капитале сельскохозяйственного общества, принадлежавшего заводу.

Общий ущерб, по данным следствия, превысил 200 миллионов рублей. В ГУ МВД по Новосибирской области в отношении бывших топ-менеджеров предприятия возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, совершенном группой лиц в особо крупном размере. Ожидается, что в ближайшее время задержанным изберут меру пресечения.

Напомним, предприятие попало в поле зрения правоохранительных органов весной прошлого года после того, как работники завода пожаловались на невыплату зарплат. На тот момент долг перед 307 сотрудниками составлял порядка 17 миллионов рублей. На погашение задолженности ушло несколько месяцев. По факту несвоевременных выплат возбуждено уголовное дело.