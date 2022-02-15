СК начал проверку аварийной посадки Ан-26 в Иркутской области

Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ начало проверку по факту вынужденной посадки Ан-26 в аэропорту Усть-Кута.

Как напомнили в ведомстве, сегодня около 11 часов местного времени (6:00 МСК) в Усть-Куте аварийно сел самолет Ан-26-100 региональной авиакомпании, выполнявший рейс Иркутск - Усть-Кут - Ербогачен. По предварительным данным, оборудование выдало предупреждение об утечке масла в правом двигателе.

На борту самолета находились 14 пассажиров и 6 членов экипажа, пострадавших нет, воздушное судно не повреждено. В ходе проверки будут установлены обстоятельства ЧП и дана оценка действиям экипажа и наземных служб аэропорта.