В Кузбассе отменили ряд антикоронавирусных ограничений

Ряд ограничений, введенных ранее для противодействия распространению новой коронавирусной инфекции, отменили власти Кемеровской области.

Распоряжением губернатора снято ограничение на количество зрителей в театральных, кино- и концертных залах, а также цирках и крытых спортивных сооружениях. Теперь допускается их стопроцентная заполняемость.

Отделения дневного пребывания учреждений социального обслуживания начинают работать в обычном режиме при обязательном соблюдении санэпидтребований.

Кроме того, в Кузбассе снова разрешили проводить сельскохозяйственные ярмарки на открытом воздухе. При условии одновременного участия в них не более пятисот человек и соблюдения масочного режима. Места торговли устанавливают муниципалитеты. Соответствующее распоряжение также опубликовано на сайте правительства региона.

Ранее в Кузбассе отменили действие QR-кодов.

По данным оперативного штаба, за последние сутки в Кузбассе выявлено 2437 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Девять пациентов скончались.