Пропавшая в Петербурге студентка из США нашлась живой и невредимой

Полицейские Северной столицы нашли американскую студентку, приехавшую изучать русский язык и пропавшую без вести. С иностранкой все в порядке, сообщил в виртуальной приемной СПбГУ заместитель ректора по безопасности Дмитрий Грязнов.

Пока девушку искали с полицией, она проводила время у своего знакомого. Установить, где находится пропавшая, удалось только в результате неотложных оперативно-розыскных мероприятий.

Студентка из США прибыла в Петербург 28 января. 3 февраля она пришла в госуниверситет и заключила договор на обучение, после чего перестала выходить на связь. Сотрудники вуза не могли ее найти и обратились в полицию.

Правоохранители выяснят все обстоятельства случившегося.