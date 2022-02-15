Смольный разъяснил, как в Петербурге возник 100%-й иммунитет к COVID-19

Заявление заместителя председателя комздрава Петербурга Андрея Сараны о том, что Северная столица достигла 100-процентного иммунитета к коронавирусу, вызвало большой общественный резонанс. Смольный разъяснил методику расчета.

Как сообщает комздрав, при определении уровня коллективного иммунитета применяется методика Минздрава России. Согласно ей, коллективный иммунитет может быть сформирован в момент, когда доля вакцинированных и переболевших составляет 80 процентов от жителей города.

В комитете отмечают, что этот показатель в Северной столице был достигнут еще в декабре.

К слову, как следует из справки по эпидемиологической обстановке в Петербурге, подготовленной Смольным, на 15 февраля полный курс вакцинации завершили 2 миллиона 952 тысячи 591 человек. А по данным сервиса "Стопкоронавирус", с начала пандемии переболели COVID-19 1 миллион 292 тысяча петербуржцев. Многие переболели более одного раза и попали в статистику дважды, многие из тех, кто переболел, потом пошли и сделали прививки. И пополнили тем самым статистику и по вакцинации.

Население Санкт-Петербурга составляет 5,3 миллиона человек. Но среди тех, кто болел, или тех, кто прививался в городе, многие не имеют регистрации. Также вакцинация детей была начата относительно недавно, а целевые показатели по вакцинации и по доле переболевших ставились только для взрослого населения.

Тем не менее, заболеваемость в Петербурге за последние дни резко снизилась. Еще на прошлой неделе в городе фиксировалось более 20 тысяч новых случаев коронавируса ежедневно, до 60 процентов ПЦР-тестов были положительными. 15 февраля был выявлен 7091 новый заболевший, при том, что граждане сдали около 32 тысяч ПЦР-тестов.